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القيادي في حركة حماس غازي حمد لـ"سكاي نيوز عربية": قطر عملت دائما على وقف حرب غزة ولها دور إيجابي بالوساطة

Lebanon 24
20-06-2024 | 14:42
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