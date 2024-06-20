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البنتاغون: الولايات المتحدة لن تغير الاستعداد القتالي لقواتها النووية في الوقت الحالي (الشرق)

Lebanon 24
20-06-2024 | 15:43
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