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الغارديان: الإدارة المدنية التي يرأسها سموتريتش مسؤولة عن عن التخطيط والبناء في 60% من الأراضي المحتلة بالضفة

Lebanon 24
20-06-2024 | 18:11
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