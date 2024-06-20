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الغارديان: الإدارة المدنية التي يرأسها سموتريتش مسؤولة عن عن التخطيط والبناء في 60% من الأراضي المحتلة بالضفة
Lebanon 24
20-06-2024
|
18:11
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