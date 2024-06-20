Advertisement

أخبار عاجلة

ترمب: خريجو جامعات الولايات المتحدة يجب أن يحصلوا على الإقامة الدائمة تلقائياً

Lebanon 24
20-06-2024 | 18:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للخريجين الأجانب في أميركا... ترامب يقترح منح الإقامة الدائمة
lebanon 24
21/06/2024 06:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ تدابير مختلفة للرد على التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية وروسيا
lebanon 24
21/06/2024 06:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الولايات المتحدة لن تغير الاستعداد القتالي لقواتها النووية في الوقت الحالي (الشرق)
lebanon 24
21/06/2024 06:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستعيد ترتيب أولويات عمليات التسليم المخطط لها من المبيعات العسكرية الأجنبية لصواريخ باتريوت وصواريخ أخرى لتسليمها إلى أوكرانيا (سكاي نيوز)
lebanon 24
21/06/2024 06:56:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:16 | 2024-06-20
23:09 | 2024-06-20
23:09 | 2024-06-20
18:41 | 2024-06-20
18:32 | 2024-06-20
18:11 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24