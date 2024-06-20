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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في كمين لكتائب القسام جنوب قطاع غزة أمس

Lebanon 24
20-06-2024 | 23:09
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