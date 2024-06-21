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الأونروا : هناك مخيمات للاجئين الفلسطينيين في غزة سُحقت تماما ونسبة البطالة في القطاع بلغت 90%

Lebanon 24
21-06-2024 | 02:40
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