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مدفيديف: المفاوضات مع واشنطن بشأن الأسلحة الهجومية ممكنة فقط بعد تخليها عن دعم أوكرانيا

Lebanon 24
21-06-2024 | 02:46
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