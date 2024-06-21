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وسائل إعلام إسرائيلية : تقديرات المؤسسة الأمنية تشير إلى وجود حوالي 100 كيلومتر من الأنفاق تحت رفح
Lebanon 24
21-06-2024
|
03:42
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