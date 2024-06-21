Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة التعليم الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يحرم 39 ألف طالب من التقدم لامتحان الثانوية العامة هذا العام (الجزيرة)

Lebanon 24
21-06-2024 | 04:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: النيابة العامة تكشف أن الوزير بن غفير خرق القانون وتدخل بشكل مرفوض في عمل جهاز الشرطة (الجزيرة)
lebanon 24
21/06/2024 14:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: عدد من كبار ضباط الهيئة العامة للجيش الاسرائيلي هاجموا رئيس الأركان بسبب العمليات المتعثرة في غزة
lebanon 24
21/06/2024 14:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان و6 إصابات برصاص العدو الإسرائيلي خلال اقتحامه لمدينة نابلس بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
21/06/2024 14:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إدارة بايدن تطالب إسرائيل بتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية (الجزيرة)
lebanon 24
21/06/2024 14:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:11 | 2024-06-21
07:06 | 2024-06-21
07:02 | 2024-06-21
06:58 | 2024-06-21
06:55 | 2024-06-21
06:42 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24