Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يرغب بالتركيز على عمليات دهم في غزة وفتح المجال لصفقة تبادل

Lebanon 24
21-06-2024 | 04:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: عدد معوقي "الجيش الإسرائيلي" الذين يتلقّون العلاج في شعبة التأهيل التابعة لوزارة الأمن تخطى 70 ألفاً
lebanon 24
21/06/2024 14:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو سمع عن الهدنة التكتيكية من وسائل الإعلام وأوضح أنها غير مقبولة مؤكدا أن لا تغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي (الجزيرة)
lebanon 24
21/06/2024 14:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى "الجيش" الإسرائيلي اليوم في غزة إلى 10
lebanon 24
21/06/2024 14:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام "إسـرائيلية": معلومات أولية عن سقوط قتيلين في صفوف الجيش "الإسـرائيلي" جراء انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة
lebanon 24
21/06/2024 14:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:11 | 2024-06-21
07:06 | 2024-06-21
07:02 | 2024-06-21
06:58 | 2024-06-21
06:55 | 2024-06-21
06:42 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24