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سرايا القدس: استهدفنا مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 18" شرق رفح خلال عودتها من إجلاء قتلى وجرحى كمين الشابورة أمس (الجزيرة)

Lebanon 24
21-06-2024 | 05:05
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