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نتنياهو: نقدر بشدة الدعم الذي قدمه الرئيس بايدن والإدارة الأميركية لجهودنا الحربية منذ البداية (الجزيرة)

Lebanon 24
21-06-2024 | 06:12
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