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السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني زار بكركي وغادر من دون الإدلاء بتصريح وقد استغرق اللقاء ساعة مع البطريرك الراعي (ان بي ان)

Lebanon 24
21-06-2024 | 06:42
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