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حزب الله: قصفنا موقع رويسة القرن في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

Lebanon 24
21-06-2024 | 07:11
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حزب الله: استهدفنا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصبناه إصابة مباشرة
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