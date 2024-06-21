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مصادر العربية: اليونيفل تبدأ تحصينات جديدة في بعض مراكزها جنوبي لبنان
Lebanon 24
21-06-2024
|
07:58
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