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القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صافرات الإنذار في الجولان والدفاعات الجوية تعترض طائرة مسيّرة تسللت من لبنان ولا خسائر بشرية أو مادية (الجزيرة)
Lebanon 24
21-06-2024
|
08:37
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