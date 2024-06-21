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الأونروا: أكثر من 76% من المدارس في غزة تحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل كبيرة حتى تتمكن من العمل مجددا (الجزيرة)

Lebanon 24
21-06-2024 | 10:34
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