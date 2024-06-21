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الأمين العام للأمم المتحدة: على جميع الأطراف الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان

Lebanon 24
21-06-2024 | 11:18
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