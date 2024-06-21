26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
واشنطن بوست: أندرو ميلر هو أعلى مسؤول في الدبلوماسية الأميركية على اتصال بسياسة الحرب يستقيل من منصبه
Lebanon 24
21-06-2024
|
11:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: استقالة مسؤولة بوزارة الخارجية تعمل بمكتب الوزارة للسكان واللاجئين والهجرة بسبب الحرب في غزة
Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: استقالة مسؤولة بوزارة الخارجية تعمل بمكتب الوزارة للسكان واللاجئين والهجرة بسبب الحرب في غزة
22/06/2024 03:08:42
22/06/2024 03:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: مجلس الحرب يناقش مفاوضات صفقة الرهائن قبل التوغل الإسرائيلي المزمع برفح (الجزيرة)
Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: مجلس الحرب يناقش مفاوضات صفقة الرهائن قبل التوغل الإسرائيلي المزمع برفح (الجزيرة)
22/06/2024 03:08:42
22/06/2024 03:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن بوست: القيود الأميركية لا تسمح لكييف باستهداف المطارات التي يستخدمها سلاح الجو الروسي
Lebanon 24
واشنطن بوست: القيود الأميركية لا تسمح لكييف باستهداف المطارات التي يستخدمها سلاح الجو الروسي
22/06/2024 03:08:42
22/06/2024 03:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في الخارجية الأميركية: نتنياهو يعمل على دق إسفين كبير بين واشنطن وتل أبيب
Lebanon 24
مسؤول في الخارجية الأميركية: نتنياهو يعمل على دق إسفين كبير بين واشنطن وتل أبيب
22/06/2024 03:08:42
22/06/2024 03:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حزب الله يكشف مفاجأة كبيرة ورسالة أميركيّة حازمة لنتنياهو: حرب لبنان ممنوعة
Lebanon 24
حزب الله يكشف مفاجأة كبيرة ورسالة أميركيّة حازمة لنتنياهو: حرب لبنان ممنوعة
05:00 | 2024-06-21
21/06/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!
14:01 | 2024-06-21
21/06/2024 02:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسونامي سيطال دولة" مصدره لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عنه؟
Lebanon 24
"تسونامي سيطال دولة" مصدره لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عنه؟
14:00 | 2024-06-21
21/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حملة التخوين.. توضيح من "الشركة العصرية اللبنانية للتجارة"
Lebanon 24
بعد حملة التخوين.. توضيح من "الشركة العصرية اللبنانية للتجارة"
02:29 | 2024-06-21
21/06/2024 02:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب مع "حزب الله"... إليكم ما أعلنه نتنياهو قبل قليل
Lebanon 24
عن الحرب مع "حزب الله"... إليكم ما أعلنه نتنياهو قبل قليل
06:36 | 2024-06-21
21/06/2024 06:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:55 | 2024-06-21
واشنطن بوست: القيود الأميركية لا تسمح لكييف باستهداف المطارات التي يستخدمها سلاح الجو الروسي
19:51 | 2024-06-21
مستشار الرئيس الفلسطيني ل"الحدث": خطة نتنياهو بسلطة مدنية بدعم عربي في غزة كلام تافه
19:50 | 2024-06-21
البنتاغون: سحب القوات الأميركية من تشاد إجراء مؤقت
19:41 | 2024-06-21
الفصائل العراقية المسلحة تعترف بمقتل أحد عناصرها في القصف على الحدود السورية العراقية
19:30 | 2024-06-21
مستشار الرئيس الفلسطيني ل"الحدث": نتنياهو لا يريد القضاء على حماس
19:13 | 2024-06-21
جيش الاحتلال ينسف عدداً من المباني السكنية في رفح
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
22/06/2024 03:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
22/06/2024 03:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
22/06/2024 03:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24