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الصحة الفلسطينية بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 25 والمصابين إلى 50 جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي رفح

Lebanon 24
21-06-2024 | 11:58
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