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الراعي: التدهور الوطني العام يشكل خطرا كبيرا على مستقبل شبابنا ولكن قطاع التعليم العالي لديه القدرة على لعب دور الدفاع والتحصين بقوة الارادة والعزم والثقة

Lebanon 24
21-06-2024 | 12:05
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