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المتحدث باسم حركة حماس لسكاي نيوز عربية: الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي بشأن الوصول لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار

Lebanon 24
21-06-2024 | 14:43
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