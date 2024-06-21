Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: ادعاء نتنياهو أن نسبة الشهداء المدنيين إلى المقاتلين في غزة هي واحد إلى واحد تضليل مفضوح لتغطية جرائمه

Lebanon 24
21-06-2024 | 16:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاغاري يفضح علناً الخلاف مع نتنياهو.. حل واحد لإنهاء حماس
lebanon 24
22/06/2024 03:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الديمقراطي رو خانا: على نتنياهو أن يكون مهذبا أمام الكونغرس ولا يتوقع أن نجلس لسماع محاضرة من طرف واحد
lebanon 24
22/06/2024 03:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: هناك من يسعى لتغيير الأهداف وهم يريدون ترك حماس على حالها وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/06/2024 03:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: ضغوط دولية صعبة تمارس علينا ولكن يمكنني أن أضمن شيئا واحدا وهو أننا سنغير الواقع الحالي مهما حدث (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/06/2024 03:12:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:55 | 2024-06-21
19:51 | 2024-06-21
19:50 | 2024-06-21
19:41 | 2024-06-21
19:30 | 2024-06-21
19:13 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24