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القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي: السنوار مخطىء والجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بقوة في قطاع غزة

Lebanon 24
21-06-2024 | 16:43
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