Advertisement

أخبار عاجلة

الصليب الأحمر: نشجب الحوادث التي تعرض حياة العاملين في المجال الإنساني والمدنيين للخطر

Lebanon 24
21-06-2024 | 17:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس اتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: نقص الوقود في غزة يعيق الاستجابة الإنسانية والوضع الصحي تعدى المرحلة الحرجة (الشرق)
lebanon 24
22/06/2024 03:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الصليب الأحمر ل"الجزيرة": توجد حاجة لاتباع القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني
lebanon 24
22/06/2024 03:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان قمة البحرين يدين تعرض السفن لهجمات في البحر الأحمر وتعريض حرية الملاحة للخطر (العربية)
lebanon 24
22/06/2024 03:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا يفوتني هنا أن أذكُر ومن باب التحدّيات أيضاً موجات النزوح المتتالية التي طالتنا في لبنان عبر العقود الماضية وتطالُ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كافة مظاهر الحياة في البلد
lebanon 24
22/06/2024 03:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:55 | 2024-06-21
19:51 | 2024-06-21
19:50 | 2024-06-21
19:41 | 2024-06-21
19:30 | 2024-06-21
19:13 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24