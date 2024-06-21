Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار الرئيس الفلسطيني ل"الحدث": خطة نتنياهو بسلطة مدنية بدعم عربي في غزة كلام تافه

Lebanon 24
21-06-2024 | 19:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الرئيس الفلسطيني ل"الحدث": نتنياهو لا يريد القضاء على حماس
lebanon 24
22/06/2024 06:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"العربية": اللقاءات مع حماس أثبتت أنها ترغب فقط بالوصول للسلطة
lebanon 24
22/06/2024 06:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مستشار الرئيس الفلسطيني يصف الضربات الإسرائيلية الجديدة على رفح بالـ"مجزرة" ويدعو لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية
lebanon 24
22/06/2024 06:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: التسوية عبر المفاوضات يتعين أن تأتي قبل الاعتراف "الرمزي" بسلطة فلسطينية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/06/2024 06:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:00 | 2024-06-21
23:00 | 2024-06-21
21:36 | 2024-06-21
19:55 | 2024-06-21
19:50 | 2024-06-21
19:41 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24