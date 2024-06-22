26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
هجوم روسي كبير على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا
Lebanon 24
22-06-2024
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هجوم روسي "ضخم" يستهدف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
هجوم روسي "ضخم" يستهدف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا.. هذه تفاصيله
22/06/2024 09:59:09
22/06/2024 09:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم روسي ضخم بالصواريخ.. وأضرار بمنشآت للطاقة في 5 مناطق بأنحاء أوكرانيا
Lebanon 24
هجوم روسي ضخم بالصواريخ.. وأضرار بمنشآت للطاقة في 5 مناطق بأنحاء أوكرانيا
22/06/2024 09:59:09
22/06/2024 09:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم كبير... "مجموعة السبع": على روسيا دفع التعويضات لأوكرانيا
Lebanon 24
الرقم كبير... "مجموعة السبع": على روسيا دفع التعويضات لأوكرانيا
22/06/2024 09:59:09
22/06/2024 09:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في الهجوم الصاروخي الروسي على كريفي ريه وسط أوكرانيا (سكاي نيوز)
Lebanon 24
مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في الهجوم الصاروخي الروسي على كريفي ريه وسط أوكرانيا (سكاي نيوز)
22/06/2024 09:59:09
22/06/2024 09:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حزب الله يكشف مفاجأة كبيرة ورسالة أميركيّة حازمة لنتنياهو: حرب لبنان ممنوعة
Lebanon 24
حزب الله يكشف مفاجأة كبيرة ورسالة أميركيّة حازمة لنتنياهو: حرب لبنان ممنوعة
05:00 | 2024-06-21
21/06/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!
14:01 | 2024-06-21
21/06/2024 02:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسونامي سيطال دولة" مصدره لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عنه؟
Lebanon 24
"تسونامي سيطال دولة" مصدره لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عنه؟
14:00 | 2024-06-21
21/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله يخليلو إمو"... ديانا فاخوري تتحدّث عن إبن زوجها ما قالته عنه لافت (فيديو)
Lebanon 24
"الله يخليلو إمو"... ديانا فاخوري تتحدّث عن إبن زوجها ما قالته عنه لافت (فيديو)
07:32 | 2024-06-21
21/06/2024 07:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر
Lebanon 24
هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر
16:08 | 2024-06-21
21/06/2024 04:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:53 | 2024-06-22
الجيش الإسرائيلي: ننفذ عمليات في مدينة قلقيلية في الضفة بعد مقتل إسرائيلي بهجوم
02:46 | 2024-06-22
وسائل إعلام إسرائيلية: قوات تنفذ عمليات في قلقيلية بالضفة بعد هجوم على إسرائيلي في المدينة
02:37 | 2024-06-22
اشتباكات مسلحة بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية (الجزيرة)
02:36 | 2024-06-22
الصين: سنحمي مصالح شركاتنا إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوما إضافية على سياراتنا الكهربائية
02:30 | 2024-06-22
إسرائيل: نسقنا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لنقل إسرائيلي أصيب بهجوم في قلقيلية بالضفة
02:13 | 2024-06-22
الجيش الكوري الجنوبي: حاملة طائرات أميركية تصل مدينة بوسان للمشاركة في تدريبات عسكرية
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
22/06/2024 09:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
22/06/2024 09:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
22/06/2024 09:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24