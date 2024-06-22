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"لبنان 24": سماع دوي صوت في مدينة بعلبك وضواحيها ناجم عن تدريب للجيش في ثكنة الشيخ عبدالله

Lebanon 24
22-06-2024 | 00:46
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