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القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 12 صاروخا و13 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا على مواقع في البلاد

Lebanon 24
22-06-2024 | 01:23
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