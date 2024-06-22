Advertisement

أخبار عاجلة

اشتباكات مسلحة بعد اكتشاف وحدات خاصة إسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
22-06-2024 | 02:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم الفارعة جنوبي مدينة طوباس في الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
22/06/2024 12:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
22/06/2024 12:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات مسلحة وتحليق طائرات مسيرة في سماء مخيم الفارعة بالضفة الغربية (الحرة)
lebanon 24
22/06/2024 12:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات مسلحة مع قوات خاصة إسرائيلية اقتمحت قرية كفردان في جنين (العربي)
lebanon 24
22/06/2024 12:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:40 | 2024-06-22
05:16 | 2024-06-22
05:08 | 2024-06-22
05:07 | 2024-06-22
04:59 | 2024-06-22
04:43 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24