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وسائل إعلام إسرائيلية: قوات تنفذ عمليات في قلقيلية بالضفة بعد هجوم على إسرائيلي في المدينة
Lebanon 24
22-06-2024
|
02:46
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