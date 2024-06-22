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"العربية": اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في الجابريات بجنين

Lebanon 24
22-06-2024 | 04:43
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