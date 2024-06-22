Advertisement

أخبار عاجلة

البطريرك الراعي يلتقي الدكاش وبوعاصي في هذه الاثناء

Lebanon 24
22-06-2024 | 05:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي يلتقي وفدا من تكتل الجمهورية القوية
lebanon 24
22/06/2024 19:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل الدكاش وأبو عاصي
lebanon 24
22/06/2024 19:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني زار بكركي وغادر من دون الإدلاء بتصريح وقد استغرق اللقاء ساعة مع البطريرك الراعي (ان بي ان)
lebanon 24
22/06/2024 19:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يلتقي وفدا من "الجمهورية القوية"
lebanon 24
22/06/2024 19:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:13 | 2024-06-22
11:54 | 2024-06-22
11:45 | 2024-06-22
11:44 | 2024-06-22
11:26 | 2024-06-22
11:21 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24