Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء العراقي يؤكد تعزيز القدرات الدفاعية "ضمن مرحلة إنهاء مهمة التحالف الدولي" (الحدث)

Lebanon 24
22-06-2024 | 06:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء العراقي يؤكد دعم بلاده لشعب وقيادة إيران بعد "الحادث المأساوي"
lebanon 24
22/06/2024 19:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني: إنهاء الحرب في غزة يجب أن يحصل "ضمن إطار سياسي شامل" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/06/2024 19:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي والرئيس السوري يبحثان التنسيق الأمني لـ"مواجهة مخاطر بقايا الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/06/2024 19:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الفلسطيني ل"الحدث": خطة نتنياهو بسلطة مدنية بدعم عربي في غزة كلام تافه
lebanon 24
22/06/2024 19:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:13 | 2024-06-22
11:54 | 2024-06-22
11:45 | 2024-06-22
11:44 | 2024-06-22
11:26 | 2024-06-22
11:21 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24