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وزير الدفاع الروسي يؤكد تنفيذ روسيا ضربات جوية ضد منشآت الطاقة في أوكرانيا (الشرق)

Lebanon 24
22-06-2024 | 06:43
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