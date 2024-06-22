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السفير الروسي لدى كوريا الشمالية يعلن بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (الشرق)

Lebanon 24
22-06-2024 | 06:47
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