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بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: البيت الأبيض أصبح قلقا بشأن مضمون خطاب نتنياهو المرتقب أمام الكونغرس (الجزيرة)

Lebanon 24
22-06-2024 | 10:05
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