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استشهاد طفلة وإصابة عدد من الأشخاص في استهداف منزل قرب ميدان فلسطين وسط مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
22-06-2024 | 10:14
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