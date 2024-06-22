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كتائب القسام: قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لآليات الاحتلال قرب مفترق عوض الله في مدينة رفح (العربي)

Lebanon 24
22-06-2024 | 11:21
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