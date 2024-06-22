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وزيرة الخارجية البلجيكية: الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة والعنف المستمر أمر غير مقبول (الجزيرة)

Lebanon 24
22-06-2024 | 12:30
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