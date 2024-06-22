26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزيرة الخارجية البلجيكية: الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة والعنف المستمر أمر غير مقبول (الجزيرة)
Lebanon 24
22-06-2024
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية البلجيكية: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق نار عاجل ودائم في قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البلجيكية: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق نار عاجل ودائم في قطاع غزة (الجزيرة)
22/06/2024 22:46:28
22/06/2024 22:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البلجيكية: أنشطة الأونروا ضرورية للفلسطينيين لمواجهة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البلجيكية: أنشطة الأونروا ضرورية للفلسطينيين لمواجهة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة
22/06/2024 22:46:28
22/06/2024 22:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البلجيكية: طلب المدعي العام إصدار مذكرات الاعتقال خطوة مهمة للتحقيق في الوضع في فلسطين (الجزيرة)
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البلجيكية: طلب المدعي العام إصدار مذكرات الاعتقال خطوة مهمة للتحقيق في الوضع في فلسطين (الجزيرة)
22/06/2024 22:46:28
22/06/2024 22:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندين الاعتداء المستمر على المساعدات لقطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندين الاعتداء المستمر على المساعدات لقطاع غزة (الجزيرة)
22/06/2024 22:46:28
22/06/2024 22:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تريث في دفع رسوم الميكانيك وهذا هو السبب
Lebanon 24
تريث في دفع رسوم الميكانيك وهذا هو السبب
01:30 | 2024-06-22
22/06/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هاللبس والله عيب".. هيفا وهبي تطل بجمبسوت قصير جدا والجمهور ينتقدها (فيديو)
Lebanon 24
"شو هاللبس والله عيب".. هيفا وهبي تطل بجمبسوت قصير جدا والجمهور ينتقدها (فيديو)
01:25 | 2024-06-22
22/06/2024 01:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر
Lebanon 24
هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر
16:08 | 2024-06-21
21/06/2024 04:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... اعترضا شاحنة "بيبسي" وهذا ما فعلاه!
Lebanon 24
بالفيديو... اعترضا شاحنة "بيبسي" وهذا ما فعلاه!
06:05 | 2024-06-22
22/06/2024 06:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في كورنيش المزرعة... وفيديو يُوثّق ما حدث هناك
Lebanon 24
حادث سير مروّع في كورنيش المزرعة... وفيديو يُوثّق ما حدث هناك
08:26 | 2024-06-22
22/06/2024 08:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:34 | 2024-06-22
4 غارات شمال الحديدة في اليمن استهدفت زوارق مسيرة مفخخة للحوثيين (الحدث)
15:29 | 2024-06-22
متظاهرون يضرمون النار أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل (العربي)
15:23 | 2024-06-22
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش والقادة السياسيون يستغلون ما بقي من وقت في عملية رفح لتمهيد الطريق إلى صفقة تبادل
15:10 | 2024-06-22
سكاي نيوز: أجزاء من الرصيف البحري الأميركي العائم تفككت ووصلت إلى شواطئ تل أبيب على بعد 70 كم من موقع تركيب الرصيف
15:00 | 2024-06-22
وسائل إعلام إسرائيلية: الحكومة تصدق على تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس قائما بأعمال وزير الدفاع أثناء زيارته واشنطن
14:55 | 2024-06-22
ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ في غزة إلى 40 (سكاي نيوز)
فيديو
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
22/06/2024 22:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
22/06/2024 22:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
22/06/2024 22:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24