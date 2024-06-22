Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الشاباك السابق: نتنياهو الفاشل قادنا إلى أزمة استراتيجية متعددة الأبعاد ولا أمان في الداخل (الجزيرة)

Lebanon 24
22-06-2024 | 13:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن مسؤول بالشاباك: بعض كبار المسؤولين قالوا لرئيس الجهاز إنه لا ينبغي له الاستقالة قبل أن يستقيل نتنياهو (الجزيرة)
lebanon 24
22/06/2024 22:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نقدر بشدة الدعم الذي قدمه الرئيس بايدن والإدارة الأميركية لجهودنا الحربية منذ البداية (الجزيرة)
lebanon 24
22/06/2024 22:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الوحدة الداخلية شرط أساسي للنصر ونحن نقاتل على جبهات عدة ويجب ألا تحصل حرب أهلية عندنا (الجزيرة)
lebanon 24
22/06/2024 22:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي الأسرى الإسرائيليين يحتجون داخل الكنيست أثناء اجتماع رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان مع نتنياهو (الجزيرة)
lebanon 24
22/06/2024 22:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:34 | 2024-06-22
15:29 | 2024-06-22
15:23 | 2024-06-22
15:10 | 2024-06-22
15:00 | 2024-06-22
14:55 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24