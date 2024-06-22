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مظاهرات في تل أبيب والقدس وحيفا وقيساريا وبئر السبع تطالب برحيل نتنياهو وإعادة الأسرى (الجزيرة)

Lebanon 24
22-06-2024 | 13:35
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