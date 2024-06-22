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سكاي نيوز: أجزاء من الرصيف البحري الأميركي العائم تفككت ووصلت إلى شواطئ تل أبيب على بعد 70 كم من موقع تركيب الرصيف

Lebanon 24
22-06-2024 | 15:10
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