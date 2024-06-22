Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش والقادة السياسيون يستغلون ما بقي من وقت في عملية رفح لتمهيد الطريق إلى صفقة تبادل

Lebanon 24
22-06-2024 | 15:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: وفد من الموساد والشاباك والجيش سيزور القاهرة غدا لبحث صفقة التبادل
lebanon 24
23/06/2024 01:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سيواصل تنفيذ عمليات داخل غزة بأساليب محددة فيما يعرف بالمرحلة الثالثة من القتال بعد انتهاء عملية رفح
lebanon 24
23/06/2024 01:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش بدأ عملية عسكرية في مخيم جنين لاعتقال أحد المطلوبين (الجزيرة)
lebanon 24
23/06/2024 01:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: إسرائيل لم تستلم رد حماس على مقترح صفقة التبادل بعد
lebanon 24
23/06/2024 01:45:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:52 | 2024-06-22
16:45 | 2024-06-22
16:40 | 2024-06-22
16:40 | 2024-06-22
16:03 | 2024-06-22
16:01 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24