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نازحون إسرائيليون من البلدات الشمالية يتظاهرون ضد الحكومة في القدس (الجزيرة)

Lebanon 24
22-06-2024 | 16:52
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