Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس بلدة المطلة الإسرائيلية الحدودية مع لبنان يقول إن 40% من المنازل السكنية تضررت وتم حرق نحو 200 منزل منذ تشرين الاول الماضي

Lebanon 24
23-06-2024 | 00:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة منزل بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان باتجاه بلدة المطلة (الجزيرة)
lebanon 24
23/06/2024 08:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
منذ تشرين الاول... مسؤول إسرائيلي يكشف: 40% من منازل المطلة تضررت
lebanon 24
23/06/2024 08:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: شهدت الفترة الماضية أحداثا عديدة أهمها مؤتمر القمة العربية الذي عبّر عن اهتمام الجميع بلبنان
lebanon 24
23/06/2024 08:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تسجيل 46 إنذارا في المطلة وحدها خلال الشهر الماضي جراء إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان
lebanon 24
23/06/2024 08:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:20 | 2024-06-23
01:17 | 2024-06-23
01:15 | 2024-06-23
00:48 | 2024-06-23
00:34 | 2024-06-23
00:31 | 2024-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24