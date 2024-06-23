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الجيش الإسرائيلي يعلن أن طائراته الحربية شنت غارة على منشأة عسكرية لحزب الله في كفركلا

Lebanon 24
23-06-2024 | 01:15
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