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وزير الدفاع الإسرائيلي: الاجتماعات التي سأعقدها خلال زيارتي إلى واشنطن تُعتبر ذات أهمية حاسمة لمستقبل الحرب في غزة ولبنان

Lebanon 24
23-06-2024 | 01:34
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