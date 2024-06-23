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"تنسيقية تقدم" تقول إن ‫القوات المسلحة السودانية وافقت على عقد لقاء معها للتشاور بشأن سبل إيقاف الحرب

Lebanon 24
23-06-2024 | 02:51
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