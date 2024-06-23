Advertisement

أخبار عاجلة

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة إلى 56 في أقل من 24 ساعة

Lebanon 24
23-06-2024 | 03:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع عدد الشهداء إلى 66 جراء القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
23/06/2024 12:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ في غزة إلى 40 (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/06/2024 12:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 20
lebanon 24
23/06/2024 12:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة #رفح جنوب قطاع غزة إلى 20 بينهم 5 أطفال
lebanon 24
23/06/2024 12:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:57 | 2024-06-23
04:37 | 2024-06-23
04:31 | 2024-06-23
04:10 | 2024-06-23
04:09 | 2024-06-23
04:00 | 2024-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24